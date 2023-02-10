Canlarımızı sonsuzluğa uğurluyoruz

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yaşamını yitiren, KKTC kafilesinden 10 kişi ve Hatay’da hayatını kaybeden 2 kişi ülkeye getirildi.

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında hayatlarını kaybeden Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Doruk Akın, Alp Akın, Mert Niyazi Topukçuoğlu ve Fahri Arkar bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

Mert Niyazi Topukçuoğlu ile Doruk Akın ve Alp Akın bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Lavin Kalaycı ve Duygu Kalaycı ile Fahri Arkar ise Gazimağusa Kabristanlığı’nda ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.