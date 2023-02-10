Canlarımızı sonsuzluğa uğurluyoruz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Canlarımızı sonsuzluğa uğurluyoruz

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yaşamını yitiren, KKTC kafilesinden 10 kişi ve Hatay’da hayatını kaybeden 2 kişi ülkeye getirildi.

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında hayatlarını kaybeden Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Doruk Akın, Alp Akın, Mert Niyazi Topukçuoğlu ve Fahri Arkar bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.
Mert Niyazi Topukçuoğlu ile Doruk Akın ve Alp Akın bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Lavin Kalaycı ve Duygu Kalaycı ile Fahri Arkar ise Gazimağusa Kabristanlığı’nda ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Arıkan çifti yarın defnedilecek

Hatay’daki depremde hayatını kaybeden emekli Öğretmen Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan, yarın (11 Şubat Cumartesi günü) öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.


 

Duygu-Lavin Kalaycı bugün defnedilecek

İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Lavin Kalaycı ve Duygu Bolsoy Kalaycı bugün ikindi namazına müteakip Mağusa’da defnedilecek.

 

Kağan Ulukışla’da defnedilecek

Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Kağan Selim İş, bugün Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

 

Mert bugün defnedilecek

Depremde hayatını kaybeden Gazimağusa TMK öğrencileri Mert Niyazi Topukçuoğlu, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

 

Doruk ve Alp, bugün defnedilecek

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’daki İsias Otel’de yakalanan ve dün enkazdan naaşları çıkartılan Doruk Akın ve Alp Akın kardeşler bugün ikindi namazına müteakip Mağusa’da defnedilecek.

 

 

 

 

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Tags:CenazedepremKKTC
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