Canlarımızı sonsuzluğa uğurluyoruz

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yaşamını yitiren, KKTC kafilesinden 10 kişi ve Hatay’da hayatını kaybeden 2 kişi ülkeye getirildi.
Arıkan çifti yarın defnedilecek
Hatay’daki depremde hayatını kaybeden emekli Öğretmen Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan, yarın (11 Şubat Cumartesi günü) öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Duygu-Lavin Kalaycı bugün defnedilecek
İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Lavin Kalaycı ve Duygu Bolsoy Kalaycı bugün ikindi namazına müteakip Mağusa’da defnedilecek.
Kağan Ulukışla’da defnedilecek
Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Kağan Selim İş, bugün Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.
Mert bugün defnedilecek
Depremde hayatını kaybeden Gazimağusa TMK öğrencileri Mert Niyazi Topukçuoğlu, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.
Doruk ve Alp, bugün defnedilecek
Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’daki İsias Otel’de yakalanan ve dün enkazdan naaşları çıkartılan Doruk Akın ve Alp Akın kardeşler bugün ikindi namazına müteakip Mağusa’da defnedilecek.