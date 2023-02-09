Türkiye’de deprem felaketi: Can kaybı 17 bin 134’e yükseldi

Kahramanmaraş’ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17’deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

7,7’lik bu depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ’da toplam 6 bin 444 bina yıkıldı.

Deprem felaketine ilişkin son durum AFAD tarafından açıklandı. 21:12 itibariyle şu ana kadar 17 bin 134’e vatandaşın hayatını kaybettiği, 70 bin 347 kişinin yaralandığı bildirildi.