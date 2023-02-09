Türkiye'de deprem felaketi: Can kaybı 17 bin 134'e yükseldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetTürkiye

Türkiye’de deprem felaketi: Can kaybı 17 bin 134’e yükseldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Türkiye'de Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem nedeniyle can kaybı 17 bin 134'e yükseldi.

Türkiye’de Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem nedeniyle can kaybı 17 bin 134’e yükseldi.

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Tags:AFADcan kaybıdepremTürkiyeyaralı
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