Adıyaman’dan acı haber: Fahri Arkar hayatını kaybetti

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında bir öğrencimizin daha cansız bedeni çıkarıldı.
Ailesi, öğrencilerimizden Fahri Arkar’ın cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.
Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme ve Fahri Arkar’ın’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Başbakanlık: 4 kardeşimizin daha cansız bedenine ulaştık
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan dört kardeşimizin daha cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki kayıp KKTC vatandaşı sayımız 10’a yükselmiştir.
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