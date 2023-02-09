Adıyaman’dan acı haber: Fahri Arkar hayatını kaybetti

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan dört kardeşimizin daha cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki kayıp KKTC vatandaşı sayımız 10’a yükselmiştir.