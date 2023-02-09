Başbakanlık: Adıyaman’daki kaybımız 10’a yükseldi

Başbakanlık Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında 4 öğrencimizin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Ailesi, öğrencilerimizden Fahri Arkar’ın cansız bedenini teşhis ederken diğer 3 kişinin teşhis süreci devam ediyor.

Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme ve Fahri Arkar aileleri tarafından teşhis edildi.

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan dört kardeşimizin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki kayıp KKTC vatandaşı sayımız 10’a yükselmiştir.