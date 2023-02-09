Nazım Çavuşoğlu: Ekipler 24 saat kesintisiz çalışıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Nazım Çavuşoğlu: Ekipler 24 saat kesintisiz çalışıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcu kafilesinin bulunduğu Adıyaman İsias Otel enkazındaki çalışmaların iki güne kadar tamamlanacağını belirtti.

Milli Eğitim  Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcu kafilesinin bulunduğu Adıyaman İsias Otel enkazındaki çalışmaların  iki güne kadar tamamlanacağını belirtti.

BRT ana haber bültenine telefonla  bağlanan Bakan Çavuşoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini,  tüm ekiplerin 24 saat kesintisiz çalıştığını ifada etti.


“Olağanüstü bir çalışma var” diyen Çavuşoğlu, 7 ekskavatör ve diğer iş makineleriyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, dün gece Gazimağusa Limanı’ndan bir gemiyle İskenderun Limanı’na  hareket eden ekip ve iş makinelerinin  Antakya civarındaki  çalışmalara müdahil olacaklarını belirterek, “ Bizim  Adıyaman’da araç ihtiyacımız yoktur” dedi

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