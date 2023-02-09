Ercan İstanbul seferleri kötü hava nedeniyle yine iptal edildi

T&T Havalimanı İşletmeciliği yarın yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini açıkladı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği yarın yapılması Ercan-İstanbul seferlerinin kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
Sayın yolcularımız, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın 10 Şubat Cuma günü gerçekleştireceği,
TK7744 SAW-ECN 06.50
TK7745 ECN-SAW 08.10
TK7890 ESB-ECN 08:05
TK7891 ECN-ESB 09.50
TK4340 SAW-ECN 10:25
TK4341 ECN-SAW 12:45
TK0968 İST-ECN 14:45
TK0969 ECN-İST 16:10
TK0962 İST-ECN 19:40
TK0963 ECN-İST 21:05
lokal saatli seferleri iptal edilmiştir. Yolcularımızın uçuş değişikliği için 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabilirler. Tüm yolcularımıza önemle duyurulur.
T&T Havalimanı İşletmeciliği
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