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Türkiye’de 1517 yeni vaka tespit edildi

28 Ağustos 2020
Türkiye'de yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1517 yeni vaka tespit edildi, 36 kişi vefat etti. 1017 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19’u yenenlerin sayısı 241 bin 809’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 1517 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

Bakan Koca, “Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur” dedi.


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