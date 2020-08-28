Enner Valencia resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Ekvatorlu golcü Enner Valencia ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, son olarak Meksika’nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde İngiltere Premier Lig’de West Ham United ve Everton’da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.
Temmuz 2017’de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres’e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.
Ekvador Milli Takımı’nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.