FutbolSpor

Sabri ve Raif Hamitköy’de

28 Ağustos 2020
Sabri Selden ve Raif Selden

Hamitköy ağırlıklı genç futbolculardan oluşan kadrosunu Sabri Selden ve Raif Selden ile güçlendirdi.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, oldukça genç futbolculardan oluşan kadrosunu 2 tecrübeli futbolcuyla takviye etti.

Futbolumuzun en önemli orta saha futbolcularından olan İkizler, Sabri ile Raif yeni sezonda Hamitköy forması giyecekler. Sabri – Raif Selden kardeşleri Gönyeli’den bonservisleri ile birlikte transfer eden Hamitköy böylelikle orta sahasını güçlendirmiş oldu. Sabri ile Raif, Hamitköy ile de ilk antrenmanlarına Esat Erdoğmuş Stadı’nda çıktılar.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of TFF Süper Lig fikstürü çekildi

TFF Süper Lig fikstürü çekildi

26 Ağustos 2020
Photo of Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe’de

Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe’de

26 Ağustos 2020
Photo of Yenicami’de Ali Vehid yeniden başkan

Yenicami’de Ali Vehid yeniden başkan

26 Ağustos 2020
Photo of Doğan, Billy Michael ile anlaştı

Doğan, Billy Michael ile anlaştı

26 Ağustos 2020
Photo of Kaymaklı Özgür Ongun’u aldı

Kaymaklı Özgür Ongun’u aldı

26 Ağustos 2020
Photo of MTG ve Mesarya transfer masasında

MTG ve Mesarya transfer masasında

26 Ağustos 2020
Photo of Gönyeli’de Çıldır dönemi

Gönyeli’de Çıldır dönemi

26 Ağustos 2020
Photo of Yalova Ahmet Zaifoğlu’na emanet

Yalova Ahmet Zaifoğlu’na emanet

26 Ağustos 2020
Photo of Cemal Yaşınses Çetinkaya’da

Cemal Yaşınses Çetinkaya’da

26 Ağustos 2020
Photo of Klasikler, finalde slalom yaptı

Klasikler, finalde slalom yaptı

26 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı