Sabri ve Raif Hamitköy’de

Hamitköy ağırlıklı genç futbolculardan oluşan kadrosunu Sabri Selden ve Raif Selden ile güçlendirdi.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, oldukça genç futbolculardan oluşan kadrosunu 2 tecrübeli futbolcuyla takviye etti.

Futbolumuzun en önemli orta saha futbolcularından olan İkizler, Sabri ile Raif yeni sezonda Hamitköy forması giyecekler. Sabri – Raif Selden kardeşleri Gönyeli’den bonservisleri ile birlikte transfer eden Hamitköy böylelikle orta sahasını güçlendirmiş oldu. Sabri ile Raif, Hamitköy ile de ilk antrenmanlarına Esat Erdoğmuş Stadı’nda çıktılar.