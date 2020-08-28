Ahmet Sivri’nin yeni adresi belli oldu

Türkiye’deki gururumuz Ahmet Sivri, apar topar Türkiye’ye döndü ve Ankara Demirspor’a transfer oldu.

Futbol gelişimini Yenicami Akademi‘de alan ve siyah beyazlı takım A takımında forma giydikten 1 sene sonra Türkiye’de Galatasaray’a transfer olup kısa sürede profesyonel sözleşmeye imza atan Ahmet Sivri, bugün Galatasaray’dan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Sancaktepe takımına kiralık olarak transfer olan Türkiye’deki gururumuz Ahmet Sivri, gelen transfer tekliflerini değerlendirirken, dünkü haberimizde belirttiğimiz üzere, anlaşma sağlayamaması durumunda ülkemize dönmeyi gündemine almıştı. Dün haberimiz yayınlandıktan sonra menajer tarafından aranan Ahmet apar topar Türkiye’ye döndü ve Ankara Demirspor’a transfer oldu.

Az önce tamamlanan görüşmeler sonunda Ahmet Sivri, bonservisli olarak TFF 2.Lig takımlarından Ankara Demirspor’a imzayı attı.