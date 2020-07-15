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Türkiye sondaj için Doğu Akdeniz’de

15 Temmuz 2020
Türkiye Doğu Akdeniz sondaj

Türkiye, Doğu Akdeniz’de bu kez sondaj için sahada olacak. 18 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında bölgede petrol ve doğalgaz aranacak.

Art arda yapılan tatbikatlardan sonra Türkiye, Mavi Vatan’daki haklarına sahip çıkmak için bir kez daha Doğu Akdeniz’de olacak.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Akdeniz’deki Kıbrıs’taki Ege’deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

4 gemiyle yapılacak

Doğu Akdeniz’de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı. Navtex duyurusuna göre sondaj faaliyeti 18 Temmuz’da başlayacak ve 18 Ağustos’ta sona erecek.

Doğu Akdeniz’deki yeni sondaj çalışması Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey adlı dört gemiyle yapılacak.

Belirlenen sahalarda 1 ay boyunca doğalgaz ve petrolün izi sürülecek.

Türkiye, Navtex duyurusunda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” notuyla uyarıda bulundu.

Kaynak: TRT HABER


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