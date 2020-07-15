Mağusa Ağır Ceza’da uyuşturucu vurgusu

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2020 adli yılı kapanış oturumunu bugün saat 10.30’da gerçekleştirdi. Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki kapanış oturumunda savcı Serhan Bundak, Gazimağusa polis müdürü Ahmet Beşerler, İskele polis müdürü Gökay Karagil, İtfaiye müdürü Metin Bilmen ve denetimli serbestlik kurulu üyesi polis memuru Serkan Pakarı mahkemeye bilgi verdi.

Haber: İbrahim Akançay – MHA

Oturumda ilk konuşmayı yapan savcı Serhan Bundak bu yılki adli yıl süresi içerisinde ağır ceza mahkemesi haftanın 5 gününde oturum yaptığını, Covid 19 pandemisi nedeniyle 16.3.20 – 4.5.20 tarihleri arasında herhangi bir oturum yapamadığına değinerek 4.5.20 tarihinden itibaren alınan önlemler çerçevesinde oturumların randevu sistemiyle güvenli bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Adli yıl içerisinde 173 dava neticelendirildi

2019-2020 adli yıl içerisinde 173 davanın ağır ceza mahkemesi tarafından neticelendirildiğini belirten Bundak, bir önceki adli yıla bakıldığı zaman bu rakamın denk bir görünüm arz ettiğini söyledikten sonra davalarla ilgili dağlım tablosunu açıkladı;

Buna göre,

Uyuşturucu davaları 71

Evrak sahtelemek 26

Patlayıcı madde ve ateşli silah 17

Bina, ev ve dükkân açma 17

Vahim zarar 12

Eski eser 5

Ölümle neticelenen trafik kazası 4

Kundaklama 3

Zorla insan kaçırma 2

Yazılı öldürme tehdidi 2

Gümrüksüz mal tasarrufu 2

Soygun 2

Ağır yaralama 3

Kasten yangın çıkarma 2

Sahte para tasarrufu 1

Adam öldürmeye teşebbüs 1

Adam öldürme 1

İnsan kaçakçılığı 1

Özel hayatın gizliliğini ihlal 1

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanında 364 cürüm 668 kabahat dosyası

Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler de müdürlük sorumluluk alanı içerisindeki adli olaylarla ilgili mahkemeye aktardığı bilgide, 1.1.2020- 15.7.20 saat 08.00 itibarıyla bölgesinde 364 cürüm ve 668 kabahat dosyası açıldığını belirterek geçen yıla bakıldığı zaman cürümlerde yüzde 17, kabahatlerde ise yüzde 53 oranında bir artış meydana geldiğini söyledi. Artışların nedenini pandemi sürecine bağlayan Beşerler bu dönemde oluşan yeni yaşam şekli nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu kurala uymayan şahısların işlemiş olmasını örnek gösterdi.

Beşerler konuşmasının sonunda tutuklularla ilgili bilgi de verdi. 15.7.20 itibariyle merkezi cezaevinde bulunan hükümsüz tutuklu sayısın 17 olduğunu belirten Beşerler, bu kişilerden dokuzunun uyuşturucu madde suçlusu, sekizinin ise çeşitli suçlardan oluşan kişiler olduğunu söyledi. Merkez karakolu ve Dörtyol polis karakolu hücrelerinde ise toplam 11 tutuklunun bulunduğunu belirten Beşerler, bu tutuklularla ilgili tahkikatın yasal prosedür şeklinde devam etmekte olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında 105 cürüm, 249 kabahat dosyası.

İskele Polis Müdürü Gökay Karagil sorumluluk alanındaki adli vakalarla ilgili aktardığı bilgide 15.7.20 tarihi itibarıyla bölgesinde 105 Cürüm ve 249 kabahat dosyasının tanzim edildiğini söyledi. Geçen yıla oranla vakalarda artış gözlenmesini pandemi süresi içerisinde meydana gelen sokağa çıkma yasağına uymayan şahısların işlemiş olduğu suçları gösteren Karagil, bu suçları işleyen kişilerin sayısını 152 olarak belirttikten sonra merkezi cezaevinde 7 hükümsüz tutuklunun, merkez karakolunda ise ihraç edilmeyi bekleyen 2 tutuklunun bulunduğunu söyledikten sonra sözlerini tamamladı.

Merkezi cezaevinde toplam 539 kişi bulunuyor

Daha sonra oturumda söz alan İtfaiye müdürü Metin Bilmen 15.7.20 itibarıyla merkezi cezaevinde bulunan tutuklu sayısını açıkladı. Hükümlü ve hükümsüz tutuklu olmak üzere toplam 539 kişinin bulunduğunu belirten Bilmen, bu rakam içerisinden 201 kişinin hükümsüz tutuklu olduğunu söyledi. Suç oranlarına bakıldığı zaman 539 kişiden 235’inin ağır ceza mahkemesinden diğerlerinin de hafif suçlardan olduğunu belirttikten sonra Gazimağusa kaza mahkemesinden 40 hükümlü ve davası başlayan tutuklu yanında ağır ceza heyetinden 15 ve iskele’ den de 7 tutuklunun merkezi cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirtti. İtfaiye müdürü Bilmen, ayrıca 17 tutuklunun Gazimağusa kaza mahkemesinden teminatlı olarak merkezi cezaevinde bulunmakta olduğunu belirttikten sonra sözlerine son verdi.

Denetimli serbestlik kurumunun çalışmaları başarıyla devam ediyor.

Denetimli serbestlik kurumu üyesi polis memuru Serkan Pakarı ise kurumun çalışmaları ile ilgili verdiği bilgide, denetimli serbestlik yasasından faydalanmak isteyen 37 kişinin Başbakanlık üzerinden kuruma müracaatta bulunduğunu söyledi. Kurumun görevinin yasadan faydalanmak isteyen bu gibi kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin kontrol altında tutulması ve tahkikatlarının yapılması olduğunu belirten Pakarı, idrar ve kan örnek analizlerinin 2016 yılında meydana gelen yangın faciasından sonra halen yapılamamakta olduğuna dikkat çekti. Kuruma müracaat eden 37 kişiden 24’ ünün süreci başarıyla tamamladıkları konusunda Gazimağusa ağır ceza mahkemesinin kararı bulunduğunu söyleyen Pakarı geçen adli yıldan kalan 6 kişi dahil şu anda 43 kişinin denetimli serbestlikten yararlanma sürecinin devam etmekte olduğunu söyledi.

Savcı Bundak: Pandeminin yarattığı olumsuzluğa rağmen dönem çok iyi geçti

Son olarak konuşan savcı Serhan Bundak, pandeminin yarattığı olumsuzluğa rağmen çok iyi bir çalışma dönemi geçirildi diyerek kendisi ve şu anda geçirdiği kaza sonucu tedavi gören kıdemli savcı Mustafa İldeniz adına süreç içindeki başarılı çalışmalarından dolayı oturumda bulunan katılımcılara ve ağır ceza heyetine teşekkür etti.

Ağır ceza heyetinden katılımcılara teşekkür edilirken ciddi ve uyarıcı mesajlar da geldi

Oturumun kapanış konuşmasını yapan ağır ceza heyeti başkanı Fatma Şenol vermiş oldukları bilgilerle ilgili katılımcılara teşekkür ederek sözüne başladı. Çok yoğun bir adli dönem geçirildiğine dikkat çeken Şenol, pandemi süresi içerisinde artış gösteren davalar göz önüne alınırsa anımsanmayacak bir yoğunluk ve artış yaşandığını söyledi. Ülkede suç oranların hızlı bir şekilde artış gösterdiğine dikkat çeken Şenol bunların başında uyuşturucu davalarının önde geldiğini söyledi. Uyuşturucu davalarının özellikle gençlere bulaştığını ve ciddi endişe teşkil etmekte olduğuna değinen Şenol, özellikle ülkeye eğitim amacıyla gelen öğrenciler üzerinde büyük etki sağlamaktadır dedi. Bu konu ile ilgili Devletin yetkili organlarına büyük iş düştüğünü ve araştırılması gerektiğine vurgu yapan Şenol, bunun olmaması halinde gençlerin eğitim hayatının sönmesi yanında genç üniversitelerimizin eğitim sisteminde de tıkanmalar olacaktır dedi.

Uyuşturucu mücadelesinde cezalandırma yeterli değil

Uyuşturucu madde kullanımında mücadelede sadece cezalandırma yeterli değildir diyen Şenol, bu gibi suçların önlenmesinde devletin tüm birimlerinin koordineli çalışması gerekir dedi. Denetimli serbestlik yasasının yürürlükte olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Şenol, eksikliklerin henüz tamamlanmamış olmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Davaların çoğunluğu hırsızlık ve soygun olayları

Adli yıl içinde karara bağlanan davalara bakıldığı zaman hırsızlık ve soygun olaylarında artışın olduğunun görülmekte olduğuna değinen Şenol, dikkat çeken husus olarak gerek eğitim gerekse çalışmak maksadıyla ülkeye gelenlerin süre hitamında ülkelerine dönmeyip kaçak olarak kalmaya devam etmeleri nedeniyle karıştıkları suçlar olarak görülmektedir dedi.

KKTC’ de kaçak olarak bulunanların kaçak olarak kalmayı yaşam biçimi olarak benimsemiş olmalarını görüyoruz diyen ağır ceza heyeti başkanı Şenol bu aşamadan sonra bu kişilerin ülke için çok ciddi bir tehlike arz ettiğine dikkat çektikten sonra kalacak yerleri dahi olmayan, farklı kültürlerden gelen bu kişilerin ne zaman ve nasıl suça karışacakları bilinmemektedir dedi. Devletin bunlarla ilgili denetim ve kontrollerini daha etkin şekilde yapması gerektiği konusuna dikkat çeken Şenol, ağır ceza heyeti olarak 2019-2020 adli yıl sürecinde özveriyle çalışan iddia ve savunma makamına, tüm mahkeme personeline, polis mensuplarına çalışmalarından dolayı başarılar dileyerek oturumu kapattı.(MHA)