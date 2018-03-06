Türkiye ve KKTC arasında randevu krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni kurulan hükümetin Başbakanı Tufan Erhürman’ın, randevu istemesine rağmen uzun bir süredir Ankara’ya davet edilmemesi, krize neden oldu. Erhürman’dan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan istediği randevuyu alan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da Ankara’ya gitmekten vazgeçtiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Sefa Karahasan’ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Erhürman’ın Ankara’ya gelme isteğine uzun bir süredir cevap vermiyor. KKTC’de son dönemde Türkiye karşıtı çıkan haberler ve hükümetin kurulma sürecindeki tutumlar Ankara’nın rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Ankara, bu süreçte şu anda hükümeti oluşturan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’den gerekli yakınlığı görmediği düşüncesinde.

‘5 MART DAVETİNE HAYIR’

Türkiye Başbakanı Yıldırım’ın, Başbakan Erhürman’a randevu tarihi vermemesi de KKTC’nin bir numaralı gündemi haline geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan randevu istedi. Çavuşoğlu da, KKTC’li mevkidaşı Özersay’ın isteğine, “5 Mart’ta Ankara’ya gelebilir” karşılığını verdi. 5 Mart tarihi Büyükelçilik tarafından Özersay’a iletildi.

Ancak KKTC hükümet üyeleri; Erhürman’dan önce Başbakan Yardımcısı Özersay’ın Ankara’ya gitmesine sıcak bakmadı. Özersay’ın da Ankara’ya hükümet arasındaki dengelere işaret ederek, ‘öncelikle Başbakan Erhürman’ın Ankara davetinin daha uygun olacağı’ yönünde bir mesaj verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Çavuşoğlu, Özersay buluşması ertelendi.

Davet krizi Ada medyasında da geniş yer buldu. Havadis gazetesi, “Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi” başlığı ile haberi verdi. Gazete, “Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, talep edilmesine rağmen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’a randevu vermedi. Türkiye hükümetinin, 4’lü koalisyon hükümetinin kurulma çalışması aşamasında yaşanan bazı olayları ‘Türkiye ve Ak Parti karşıtı’ algıladığı belirtiliyor” diye yazdı.

KKTC’de kurulan hükümetlerin Başbakanı ve kabine üyeleri ilk önce Ankara’da ağırlanır. İlk kez, Ada’da görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, tüm Bakanları ziyaret ederek tebrik etti. Genelde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları KKTC’de kurulan hükümetleri telefon ile kutlardı. İlk kez bu dönemde bu yaşanmadı.