Kadın dayanışması eğlenceye taşacak

KADIN SIĞINMA EVİ YARARINA ORGANİZASYON:

Golden Cage, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi yarına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Oğuzhan eşliğinde ülkemiz kadınlarını bir araya getirecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Cratos Premium Otel’in en sevilen restaurantı Golden Cage çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha ev sahipliği yapacak. Elde edilecek tüm gelir adamızdaki Kadın Sığınma Evlerine bağışlanacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi yararına yapılacak programda ülkemizin sevilen seslerinden Oğuzhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak hazırladığı programıyla hem eğlendirecek hem de herkesin kulaklarının pasını silecek.

Kendine özgü dekorasyonu ve mistik atmosferi ile dikkat çeken Golden Cage, canlı müziği ve birbirinden lezzetli Lübnan yemekleriyle kadınları 8 Mart Perşembe akşamı Kadın Sığınma Evleri yararına tek vücut olarak bir araya getirmeye hazırlanıyor.