Türkiye emin adımlarla gidiyor

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, Türkiye Norveç’i 3-0 mağlup etti.

İspanya’nın Malaga kentinde Norveç ile karşılaşan Türkiye A Milli futbol takımı 90 dakikanın sonunda 0-3’lük skorla galibiyete uzanarak 2’de 2 yaptı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı başardı.

Türk Milli takımına galibiyeti getiren goller 4. ve 59. dakikalarda Ozan Tufan ve 28. dakikada Çağlar Söyüncü’den geldi.

Bu galibiyetin ardından yer aldığı G Grubu’ndaki puanını 6’ya yükselten Türkiye A Milli Takım, kendisiyle aynı puana sahip olan Karadağ’ın arkasında 2. sıraya yerleşirken, Norveç ise 3 puanla kendisine 3. sırada yer buldu.

Türkiye Salı günü Letonya ile karşılaşacak.