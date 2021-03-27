Dünya
Myanmar’daki şiddet olaylarında 114 kişi daha öldü
Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bugün 114 kişi yaşamını yitirdi.
Myanmar’daki gösterilerde can kayıpları artıyor.
Mandalay’da 40, Yangon’da 27, Sagaing’de 11, Bago’da 9, Magway’da 6, Tanintharyi’de 5 kişi vurularak öldürülürken, Ayarwaddy, Kachin, Mon ve Shan bölgelerinde 16 kişi hayatını kaybetti.
Bugünkü rakamlar, darbe karşıtı protestoların başladığı 6 Şubat’tan bu yana bir gün içinde en yüksek can kayıpları olarak kayıtlara geçti.