Myanmar’daki şiddet olaylarında 114 kişi daha öldü

Myanmar’daki gösterilerde can kayıpları artıyor.

Mandalay’da 40, Yangon’da 27, Sagaing’de 11, Bago’da 9, Magway’da 6, Tanintharyi’de 5 kişi vurularak öldürülürken, Ayarwaddy, Kachin, Mon ve Shan bölgelerinde 16 kişi hayatını kaybetti.

Bugünkü rakamlar, darbe karşıtı protestoların başladığı 6 Şubat’tan bu yana bir gün içinde en yüksek can kayıpları olarak kayıtlara geçti.