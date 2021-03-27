Dünya

İspanya’da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı

27 Mart 2021
İspanya, konser





İspanya’da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, yüksek katılımlı bir konser gerçekleşti.





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27 Mart 2021




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