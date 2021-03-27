1974 Barış Harekatı’nda görev yapan ve ülkesine birçok hizmeti bulunan Erdoğan Arpalıklı hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan Arpalıklı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Tatar Mesajında; “1974 Barış Harekatı’nda Üstteğmen olarak Komando Bölük Komutanı ve Hava Kurumu’nda idare amiri olarak görev yapan ve ülkesine birçok hizmeti bulunan vatansever insan Erdoğan Arpalıklı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum”. Ifadelerini kullandı.