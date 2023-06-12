Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında

 İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığına geldi.

Askeri törenle karşılanan Erdoğan, tören birliğini selamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile toplantıya geçti.


Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına gelmeden önce Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, anıt özel defterini imzaladı.

Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

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Tags:CumhurbaşkanlığıKKTCRecep Tayyip ErdoğanTürkiye
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