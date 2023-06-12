Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00-18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00-18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Meteoroloji Dairesi

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00-18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olması konusunda çağrı yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:


“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/M²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Taşkın, Dolu Yağışı, Yıldırım Düşmesi, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgar Vb.) yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir”

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Tags:KKTCMeteoroloji DairesiYağış
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