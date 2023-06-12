Yarın ve Çarşamba gün gürültülü sağanak bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yarın ve Çarşamba gün gürültülü sağanak bekleniyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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kktc hava durumu

Hava sıcaklığı hafta boyunca 31-34 derece dolaylarında olacak. Yarın ve Çarşamba gün gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 13 – 19 Haziran tarihleri arasında önceleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Hava yarın ve çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı diğer günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 31 – 34 derece,  sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

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Tags:kktc hava durumu
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