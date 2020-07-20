Kıbrıs
Türkeli civarında yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Türkeli civarında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.
Açıklamaya göre kesintiden Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Başakşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesisler etkilenecek.