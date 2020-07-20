Yenierenköy’de zıpkın ve oltalar yarıştı

Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan, Zıpkın ve Olta İle Balık Avlama Müsabakası, 20 Temmuz Kupası dün Yenierenköy’de gerçekleşti.

140 oltacı ve 52 zıpkıncı olmak üzere toplamda 192 sporcunun katıldığı müsabakada dereceye girenlere, ödülleri verildi.

Buna göre;

OLTADA

ERKEK TAKIM

Yenierenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği Dikmen Genç Avcılık ve Atıcılık Birliği Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği

FERDİ

Cankan GÜNDEŞ Aydın KIZILBORA Uğur KIRBOĞA

EN BÜYÜK BALIK

Ahmet KÜÇÜK

KADINLAR TAKIM

Yeni Erenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği

FERDİ

Nazlı TULGA Ayşe GÜNDEŞ Sevilay GÜNDEŞ

EN BÜYÜK BALIK

Sevilay GÜNDEŞ

A KATEGORİSİ

ZIPKIN TAKIM

1.Güzelyurt Avcılık ve Atıcılık Birliği

2. Şirinevler Avcılık ve Atıcılık Birliği

3. Maraş Avcılık ve Atıcılık Birliği

FERDİ

Kufi TULGA, Tolga YARIKKAYA Ahmet ERCAN, Beytullah KÖSE Hasan TALAR, Ali ÖZBİLER

EN BÜYÜK BALIK

Beytullah KÖSE, Ahmet ERCAN

B KATEGORİSİ FERDİ

Özüm GÜZER, Uygar GÜZER Tağmaç GÖKKASAP, Serkan AVŞAR

B KATEGORİSİ EN BÜYÜK BALIK

Özüm GÜZER, Uygar GÜZER