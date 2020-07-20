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Yenierenköy’de zıpkın ve oltalar yarıştı
Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan, Zıpkın ve Olta İle Balık Avlama Müsabakası, 20 Temmuz Kupası dün Yenierenköy’de gerçekleşti.
140 oltacı ve 52 zıpkıncı olmak üzere toplamda 192 sporcunun katıldığı müsabakada dereceye girenlere, ödülleri verildi.
Buna göre;
OLTADA
ERKEK TAKIM
- Yenierenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği
- Dikmen Genç Avcılık ve Atıcılık Birliği
- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği
FERDİ
- Cankan GÜNDEŞ
- Aydın KIZILBORA
- Uğur KIRBOĞA
EN BÜYÜK BALIK
Ahmet KÜÇÜK
KADINLAR TAKIM
- Yeni Erenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği
FERDİ
- Nazlı TULGA
- Ayşe GÜNDEŞ
- Sevilay GÜNDEŞ
EN BÜYÜK BALIK
Sevilay GÜNDEŞ
A KATEGORİSİ
ZIPKIN TAKIM
1.Güzelyurt Avcılık ve Atıcılık Birliği
2. Şirinevler Avcılık ve Atıcılık Birliği
3. Maraş Avcılık ve Atıcılık Birliği
FERDİ
- Kufi TULGA, Tolga YARIKKAYA
- Ahmet ERCAN, Beytullah KÖSE
- Hasan TALAR, Ali ÖZBİLER
EN BÜYÜK BALIK
Beytullah KÖSE, Ahmet ERCAN
B KATEGORİSİ FERDİ
- Özüm GÜZER, Uygar GÜZER
- Tağmaç GÖKKASAP, Serkan AVŞAR
B KATEGORİSİ EN BÜYÜK BALIK
Özüm GÜZER, Uygar GÜZER