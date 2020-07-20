Ülkemizde pozitif vakalar artmaya devam ediyor

Yenierenköy’de zıpkın ve oltalar yarıştı

Dikkat elektrik kesintisi var!

TDP, Bilişim Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcıdır

Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı