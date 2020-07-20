Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

20 Temmuz 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

Türkiye‘de 20 Temmuz’da, 931 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 220 bin 572’ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 508’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 20 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 404 test yapıldı ve 931 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 508’e, toplam vaka sayısı ise 220 bin 572’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 203 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 992 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 203 bin 2’ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 385, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 243 oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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