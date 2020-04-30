Kıbrıs

Türk-Sen 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı

30 Nisan 2020
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı

Türk-Sen  Başkanı Arslan Bıçaklı dünyayı ve ülkeyi etkileyen koronavirüs (CoVid-19) nedeniyle bu yıl 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanamayacağını belirtti.

Amerika’nın Chicago kentinde 1 Mayıs 1886’da çalışanların 8-8-8 için yapmış oldukları grev ve eylemlerin dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğunu, bu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını ve beşininse idam edildiğini hatırlattı.

Bıçaklı, bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve KKTC’deki sendikaların örgütlenme hakkını, 1886 yılında çalışanların Chicago’da vermiş oldukları onurlu mücadeleye borçlu olduğunu belirtti ve bu mücadeleyi veren tüm emekçileri saygıyla andıklarını kaydetti.

Bıçaklı açıklamasında ülkede hükümetin almış olduğu yanlış kararlar neticesinde ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gittiğini iddia ederek, bunun, çalışanlar ve halkın üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın buruk kutlandığını belirti.

Ayrıca Kıbrıs sorununun halen çözülmemesi nedeniyle halkın tam bir belirsizlik içerisinde yaşamına devam ettiğini ifade eden Bıçaklı, iki liderin sürdürdüğü görüşmelerin bir süreden beri ilerlememesinin belirsizliği daha fazla körüklediğini, bu nedenle her iki liderin bir an önce her iki toplumun kabul edebileceği olumlu bir sonuca ulaşması için daha fazla iyi niyet ve çaba göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Bıçaklı “Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.” ifadelerine yer verdi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Spor Dairesi’nde hazırlıklar başladı

Spor Dairesi’nde hazırlıklar başladı

29 Nisan 2020
Photo of Akıncı: Bilime, eğitime ve sağlığa daha çok kaynak

Akıncı: Bilime, eğitime ve sağlığa daha çok kaynak

29 Nisan 2020
Photo of 4416 PCR kiti Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

4416 PCR kiti Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

29 Nisan 2020
Photo of Yarın ve Cuma yağmur bekleniyor

Yarın ve Cuma yağmur bekleniyor

29 Nisan 2020
Photo of Polis mensuplarına Covid – 19 testi yapıldı

Polis mensuplarına Covid – 19 testi yapıldı

29 Nisan 2020
Photo of Haspolat’ta iki araç çarpıştı

Haspolat’ta iki araç çarpıştı

29 Nisan 2020
Photo of Değirmenlik’te dayanışma örneği

Değirmenlik’te dayanışma örneği

29 Nisan 2020
Photo of LAÜ’den Kovid-19’dan korunmak için beslenme önerileri

LAÜ’den Kovid-19’dan korunmak için beslenme önerileri

29 Nisan 2020
Photo of Güvercinlik’te köprü ve ova yolu onarımına başlandı

Güvercinlik’te köprü ve ova yolu onarımına başlandı

29 Nisan 2020
Photo of Tutuklu ve mahkumlar yarından itibaren yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek

Tutuklu ve mahkumlar yarından itibaren yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek

29 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı