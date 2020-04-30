Güney Kore’de son 24 saatte yerli kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi

Güney Kore’de son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmedi. 29 Şubat’tan beri ilk defa böyle bir açıklama yapılırken, tespit edilen yeni vaka sayısının sadece 4 olduğu ve bunların da yurt dışı kaynaklı olduğu vurgulandı.

Dünya çapında 3.2 milyondan fazla insanı hasta eden ve 228 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Güney Kore Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmediğini açıkladı. 29 Şubat’tan beri ilk defa böyle bir açıklama yapılırken, tespit edilen yeni vaka sayısının sadece 4 olduğu ve bunların da yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Vaka sayısı 10 bin 765

Güncel verilere göre 4 yeni vaka ile birlikte ülke genelindeki vaka sayısı 10 bin 765’e çıktı. Güney Kore’de son 24 saat içerisinde bir kişinin yaşamını yitirmesi ile de toplam ölüm sayısı 247’ye çıktı.