Gönyeli Masterleri de yardıma koştu

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan insanlarımızdan, yardıma ihtiyacı olanlara çeşitli kurumlardan ve spor kesimlerinden yardım eli uzatılıyor.

Ülkemizin veteran futbolcularından kurulu Gönyeli Masterleri futbol takımı da yardıma ihtiyacı olanlara destekte bulundu.

Yapılan paylaşımda “Bizde Gönyeli Futbol Masterleri Derneği olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, ihtiyaçlı vatandaşlarımıza gıda malzemesi dağıtarak yardımcı olmaya çalıştık. Katkısı olan herkese teşekkürler” ifadelerine yer verildi.