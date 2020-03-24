Türk Kızılayı’ndan destek

Türk Kızılayı’ndan da destek geldi….

Türk Kızılayı,Türk KızılayıKoronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımında bulundu.

Türk Kızılayı’ndan Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında anlamlı bir yardım geldi.

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Koronavirüs salgınına karşı tıbbi malzeme desteği sağlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na, 30 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin EB149 tipi maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük bağışlandı.

Yapılan açıklamada, 500 gıda paketi ve 500 hijyen setinin de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edileceği belirtildi.

Koronavirüs’e karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımı yapıldı.