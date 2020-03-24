Corona virüste son durum: 1,3 milyarlık Hindistan’da 21 gün sokağa çıkma yasağı

Çin’de başlayan yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı. 1,3 milyar insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsviçre’de corona virüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya’da son 24 saatte ölü sayısı 512 arttı ve 2694 kişiye yükseldi. İngiltere’de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 422 yükselirken 8 bini geçik vaka doğrulandı. İran’da ölü sayısı 122 artarak 1934’e yükseldi. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı yer ise 6 binden fazla insanın öldüğü İtalya oldu. Çin ise son 24 saatte görülen 78 yeni vakanın 74’ünün yurtdışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Almanya’da son 24 saatte yaklaşık 5 bin yeni vaka tespit edildi. Tayland’da 1 aylık OHAL ilan edildi.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı 17 bini aştı.

HİNDİSTAN’DA 21 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Modi, 1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede bu geceden itibaren yasağın geçerli olacağını duyurdu. Ülkede şimdiye kadar 482 corona virüs vakası tespit edildi.

İNGİLTERE’DE 24 SAATTE 87 CAN KAYBI İngiltere’de son aktarılan bilgilere göre, corona virüs kaynaklı ölüm sayısı 422’ye yükselirken, doğrulanmış 8 bin 77 vaka bulunuyor.

İSVİÇRE’DE İKİ TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG) corona virüsü yüzünden 87 yaşındaki A.Ö isimli bir erkek ve 82 yaşındaki S.V isimli bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vefat eden Türk vatandaşlarının naaşları Cuma günü Türkiye’ye gönderilecek. Ülke genelinde 9 bin 117 vak’anın görüldüğü İsviçre’de ölenlerin sayısı ise 122’ye yükseldi.

İSPANYA’DA 24 SAATTE 512 ÖLÜ Avrupa’da İtalya’nın ardından salgından en çok etkilenen ülke olan İspanya’da ölü sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 512 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2694 kişiye yükseldi. Yetkililer tespit edilen yeni vaka sayısının 6 bin 600 arttı. İspanya’daki toplam vaka sayısı 40 bine yaklaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 17 bin 138 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip corona virüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya’nın ardından ikinci en fazla ölüm, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya’da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

İRAN’DA 6 YAŞINDA ÇOCUK ÖLDÜ Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran’da ise 1934 kişi yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı ülkede 6 yaşında bir çocuğun corona virüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede daha önce 3 yaşında bir çocuk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. İran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934’e yükseldi.

CENTCOM’DA CORONA VİRÜS YAYILIYOR ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ikinci bir çalışanında yeni tip corona virüs tespit edildiği bildirildi. Çalışanın bu ayın başında Washington’a seyahat ettiği de kaydedildi. Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha yeni tip corona virüs tespit edilmişti. CENTCOM, ABD’nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu’daki askeri faaliyetlerini yönetiyor.

ÇİN’DEKİ YENİ VAKALAR YURTDIŞI KAYNAKLI Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, son bir haftada ortaya çıkan 135 yeni vakanın 129’u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde görüldü. Komisyon, son 24 saatte tespit edilen 78 yeni vakanın 74’ünün yurt dışından seyahat eden kişiler olduğunu açıkladı. Ülkede en son 15 Mart’ta yeni vakaların çoğunluğu ülke içinde ortaya çıkmıştı.

ALMANYA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR Robert Koch Enstitüsü Almanya’da corona virüs vaka sayısının 4,764 kişi artarak 27,436’ya

yükseldiğini açıkladı. Enstitütü corona virüs salgını nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve Almanya’da hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 114’e ulaştığını bildirdi.

JAPONYA’DAN 19 ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞI Japonya, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran’a seyahat yasağı getirdi. Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve İran’dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.