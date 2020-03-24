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Güneyde 2 kişi daha hayatını kaybetti

24 Mart 2020

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, güneyde koronavirüs nedeniyle iki kişinin daha öldüğünü, koronavirüs vaka sayısının da 8 artarak 124 olduğunu duyurdu.

Ölenlerin biri 64 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı iken diğeri sağlık sorunu olmadığı belirtilen 58 yaşındaki bir Kıbrıslı. Bu arada 8 vakanın, 3 tanesi daha önce koronavirüs tespit edilen vakaların temaslarının izlenmesi sonucu bulunurken, diğer 2 vakanın Avrupa seyahatinden dönen kişiler olduğu belirtildi.

Geriye kalan 3 kişinin ise hangi yollarla enfekte olduğu araştırılmakta. Yeni vakalarla birlikte, temasla enfekte olanların sayısı 64 oldu.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: in-cyprus.com




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