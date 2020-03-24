DSÖ’den Uyarı: Küresel salgın ivme kazandı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs küresel salgınının ivme kazandığını ancak salgının yönünü değiştirmenin hâlâ mümkün olduğunu açıkladı. BM’den de küresel ateşkes çağrısı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü yaptığı dijital basın toplantısında, hızlanmasına rağmen salgının “gidişatını değiştirmenin” hâlâ mümkün olduğunu söyledi. Tedros, “Kayıt altına alınan ilk vakadan 100 bininci vakaya ulaşmak 67 gün sürdü, ikinci 100 bin vakaya ulaşmak 11 gün sürdü ve üçüncü 100 bin vakaya ulaşmaksa 4 gün sürdü” diye konuştu. Tedros, “Ancak bizler durumu çaresizce izleyen seyirciler değiliz. Küresel salgının gidişatını değiştirebiliriz” dedi.

Sosyal mesafe ve evde kalmanın defansif önlemler olduğunu kaydeden Tedros, koronavirüs pandemisine karşı galip gelmek için atağa geçilmesi gerektiğini söyledi.

Tedros, “sağlık çalışanlarına öncelik verilmediği takdirde çok sayıda kişinin yaşamını yitireceğini” ifade etti.

Tedros ayrıca, henüz teste tâbi tutulmayan ilaçların Covid-19’a karşı kullanılmasının yanlış umutlar doğurabileceği uyarısında da bulundu.

Bu hafta G20 devlet ve hükümet başkanlarına hitap edeceğini kaydeden Tedros, sağlık çalışanları için koruyucu donanım üretimini hızlandırma noktasında dünya liderlerine birlikte çalışma çağrısı yapacağını söyledi.