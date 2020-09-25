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Tüm ürünler temiz çıktı

25 Eylül 2020






Tarım Dairesi, 18-24 Eylül  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 26 numuneden 26 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.

Yerli ürünlerden 13 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.

 

   25 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: 
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
Onbaşı İşl. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
Köşe Tic. LtdİthalElma GoldenTemiz
Köşe Tic. LtdİthalSultani ÜzümTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalNektarinTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
Nuri Ersoy Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
Nuri Ersoy Ltd.İthalHavuçTemiz
Henege Tarım ve Depoculuk Ltd.İthalYağlı Ayçiçek  KüspesiTemiz
Halil KasapİthalElma StarkingTemiz
Halil KasapİthalÇeri DomatesTemiz
Nuri Ersoy Ltd.İthalElma GalaTemiz
Nuri Ersoy Ltd.İthalŞeftaliTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇilekTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalBeyaz ÜzümTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma StarkingTemiz
Onbaşı İşlt.Ltd.İthalPancarTemiz
Onbaşı İşlt.Ltd.İthalHavuçTemiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.İthalDomatesTemiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.İthalHavuçTemiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.İthalPancarTemiz
Mustafa Haciali Ltd.İthalSoya KüspesiTemiz
Deftera Gıda Ltd.İthalTatlı PatatesTemiz
Sıla BaharTatlısuSalatalıkTemiz
Mustafa ÇilTatlısuSalatalıkTemiz
Abdullah ÖzdilekTatlısuSalatalıkTemiz
Vehbi YıldızGazimağusaMaydanozTemiz
Vehbi YıldızGazimağusaKabakTemiz
Necati AnanaçGazimağusaKabakTemiz
Reşit AçıkgözGazimağusaHıyarTemiz
Bayram SunaGazimağusaHıyarTemiz
Sinem KardanaKarşıyakaMarulTemiz
Hasan BenliAlsancakSemiz OtuTemiz
Emirzade GünselBostancıNarTemiz
Güven BenderÇayönüRokaTemiz
Hakan ŞekerÇayönüRokaTemiz

 

 

 







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25 Eylül 2020

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