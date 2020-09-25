Netflix dizisinden Rum Merkezi Cezaevi’ne ilgi

Film ve dizi izleme platformu olarak ön plana çıkan Netflix’in, “Dünyanın En Zorlu Hapishaneleri” isimli dizinin yeni bölümlerinin çekimi çerçevesinde, dikkatini Rum Merkezi Cezaevi’ne çevirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Netflix 2021 Başlarında Geliyor” başlıklı haberinde, Rum Merkezi Cezaevi’nin farklılığının, Netflix’in ilgisini çekmesine neden olduğunu yazdı.

Rum Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ile çekimlerden sorumlu, yapımcı Aleksandros Leontaritis arasında anlaşmaya varıldığını yazan gazete, hapishanenin, kanal tarafından alternatif bir öneri şeklinde sunulacağını belirtti.

Habere göre, çekimlerin yıl sonunda veya 2021 yılının başlarında gerçekleştirilmesi ve 5 gün sürmesi bekleniyor.

Yapımcı Leontaritis, konuya ilişkin açıklamasında yapımın tanıtımcısı Rafael Row’un Güney Kıbrıs’a geleceğini de belirtti.

Rum Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus ise, büyük bir platformun böyle bir öneride bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahse konu dizide araştırmacı gazeteciler, sindirme ve gaddarlığın hüküm sürdüğü, dünyanın en zorlu hapishanelerinde gönüllü mahkûm oluyor.