Dörtyol Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Gelecek sizlerle güzel olacak” U12 yaş turnuvası yapıldı

Dörtyol Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Gelecek sizlerle güzel olacak” U12 yaş turnuvası yapıldı. Dörtyol Akademi organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen minikler futbol turnuvasına 2007-2008 doğumlu minik sporcular katıldığı “Gelecek sizinle güzel olacak” U12 yaş minikler turnuvasında Dörtyol Akademi, Dilekkaya Akademi, Sipahi Akademi olmak üzere üç takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele etti. Değirmenlik Spor Kulübü yöneticilerinden İrfan Erbay’ın ani vefatından dolayı Değirmenlik Akademi, turnuvaya katılmadı. “Herşey Çocuklar İçin, Haydi Çocuklar Maça” sloganı ile minik sporcuların katıldığı turnuvada Futbol Federasyonu’na bağlı hakemlerin yönettiği Balıkesir stadında oynanan karşılaşmalarda tüm takımlar centilmence mücadele ederken, minik sporcuların ortaya koydukları performans, hünerlerini ve yeteneklerini sergileme adına çok güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Dörtyol Akademi organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U12 yaş minikler futbol turnuva sonunda düzelenen ödül töreninde tüm takımlar şampiyon olarak belirlenirken, tüm takımlara ödüller Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, ana sponsor Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç tarafından verildi.

Başsağlığı

Dörtyol Akademi organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Gelecek sizinle güzel olacak” U12 yaş minikler turnuvasına Değirmenlik Spor Kulübü yöneticilerinden İrfan Erbay’ın ani vefatından dolayı Değirmenlik Akademi takımın katılamamasından dolayı başsağlığı mesajı yayınladı. Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç yayınladığı mesajda, İrfan Erbay’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını, mehuma tanrıdan rahmet, yaslı ailesine, Değirmenlik Spor Kulübü camiası’na başalığı dileğinde bulunarak, sabırlar diledi.