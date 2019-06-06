Süper Lig’de Lefkoşa egemenliği

LEFKOŞA’DAN 8 TAKIM:

Yeni sezonda Süper Lig’de Lefkoşa bölgesinden 8 takım mücadele edecek. Yenicami, Çetinkaya, Gönyeli, Cihangir, Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Göçmenköy ve Hamitköy 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de yer alacak ve Lefkoşa egemenliğinin olduğu bir sezon yaşanacak

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Eylül ayında başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonunda Süper Lig’de Lefkoşa bölgesi takımlarının egemenliği olacak. 2018-2019 sezonunda Esentepe, Girne Halk Evi ve G.Birliği 1.Lig’e düşen ekipler olurken, Göçmenköy, Düzkaya ve Hamitköy Süper Lig vizesini almıştı. Futbolun en üst liginden düşenler ve yükselenler sonrasında yeni sezonda Süper Lig’de Lefkoşa bölgesinden 8 takım mücadele edecek. Yenicami, Çetinkaya, Gönyeli, Cihangir, Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Göçmenköy ve Hamitköy 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de yer alacak ve Lefkoşa egemenliğinin olduğu bir futbol sezonu olacak.

En çok takım Lefkoşa’dan

Lefkoşa bölgesi 8 takım ile Süper Lig’e en çok takım veren olurken, Mağusa bölgesinden sadece 1 takım ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü bölgesini temsil ediyor. Lefke Kulübü, Lefke bölgesi temsiliyetini yerine getiren tek takım durumunda.

Güzelyurt bölgesinden ise Süper Lig’de 2 takım var. Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu, bölgesini yeni sezonda da temsil edecek.

Lefkoşa’dan sonra Girne geliyor

Lefkoşa, Süper Lig’e 8 takım vererek ilk sırada yer alırken Girne bölgesi de 4 takım ile futbolun en üst liginde yer alıp temsiliyette ikinci sıraya oturmuş durumda. Girne 2019-2020 sezonunda; Doğan Türk Birliği, M.A.Yeşilova, T.Ocağı ve Düzkaya takımlarıyla Süper Lig’de rakipleri ile mücadele edecekler.

Süper Lig’de geçen sezon G.Birliği’nin 1.Lig’e düşmesi sonrasında İskele bölgesinden hiçbir takım yeni sezonda futbolun en üst liginde yer almayacak.