TÜİK – Şubat 2018 Enflasyon Verileri

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan ekonomi yorumu:
- TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı TÜFE enflasyonu piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde sonuçlandı (beklenti % 0,5 ; gerçekleşme % 0,73)
- Bu veriler ile birlikte, yıllık enflasyon, geçen yılın Şubat ayının % + 0,81 olması nedeniyle Ocak 2018’de % 10,35 seviyesinden Şubat’ta % 10,26 seviyesine geriledi
- Çekirdek tarafında ise (kontrol edilebilir enflasyon) TCMB’nin favori endeksi olan “C” enflasyonun % 11,94 seviyesine gerilediğini gördük (Ocak 2018 % 12,18)
- Enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda, bir önceki aya göre en yüksek artışın % 2,57 ile sağlık grubunda ; en büyük düşüşün ise % 4,09 ile giyim ve ayakkabı grubunda olduğunu görüyoruz
- Bir önceki yıllık aynı ayına göre en fazla artış %15,66 ile ev eşyası ; %13,19 ile ulaştırma, % 11,77 ile giyim ve ayakkabı, % 11,53 ile lokanta ve oteller ve %10,88 eğitim grubunda kaydedilmiş
- Üreticiye yansıyan enflasyonda da sıkıntılı bir tablo hakim. Aylık bazda ÜFE % 2,68 artan üretici enflasyon, yıllık rakamı % 13,71 seviyesine taşımış (Ocak 2018 % 12,14)
- Şubat ayı enflasyon rakamlarını olumsuz olarak okuyoruz
- Veri ardından USD/TL kuru; EUR/USD paritesindeki gerilemeden de destek alarak 3,83 seviyesin yaklaştı
- Yukarda 3,8450 – 3,85 aralığı büyük önem arz ediyor. 3,8250 üzerinde kalıcılık, kurun daha da yukarı gitme isteğini ateşleyebilir
Kaynak: TÜİK