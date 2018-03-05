KKTC’den Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Hatay’a gitti.

Töre ve beraberindekiler ilk olarak Antakya Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Töre, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk ordusuna başarı diledi.

Türk ordusunun 1974 yılında havadan ve denizden Kıbrıs’a çıktığını hatırlatan Töre, şöyle devam etti:

“Kıbrıs adasına huzur, güven, barış geldi. Kıbrıs Türk halkı o gün bu gündür güven içerisinde yaşamaktadır, geleceğine umutla devam etmektedir. Barış Harekatı’ndan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduk. Bu devlet bizim için kutsaldır. Anavatan Türkiye’nin desteğinde ve yardımlarıyla bu cumhuriyet daha ileriye gidecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının milli devletidir ama ‘Türküm’ diyen herkesin milli devletidir. Çünkü biz Türk milletinin bir parçasıyız, evlatlarıyız. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam ediyor. Türk ordusu varsa, Türkiye varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşamaya devam edecektir.”

Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini aktaran Töre, şunları kaydetti:

“Barış Harekatı ne kadar doğru sebeple yapılmışsa 1974’te, bugün de Afrin’e yönelik yapılan bu harekat da o kadar gereklidir. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlar Türkiye’ye göç etmişlerdir, zulme uğramışlardır. Bu insanların tekrar yerlerine geri dönmesi ve Türkiye’ye uzanan PKK, YPG tehdidinin ortadan kaldırılması gerektir. Türk ordusu bunu yapıyor. Türkiye bunu yapıyor. Biz Türkiye’mizin, anavatanımızın yanındayız. Kahraman Türk ordusunun yanındayız. Hepimiz de hem mücahidiz hem de Mehmetçiğiz.”

VALİ ATA’YA ZİYARET

Töre ve beraberindeki heyet daha sonra Hatay Valisi Erdal Ata’yı ziyaret etti.

Vali Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 20 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na tüm Türkiye’nin olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de destek verdiğini, bundan da mutluluk duyduklarını belirtti.

Töre ise Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk ordusunun zaferle çıkması için dua ettiklerini söyledi.

Türk milletiyle ve Türk ordusuyla gurur duyduklarını vurgulayan Töre, şu ifadeleri kullandı:

“Türk ordusunun güçlü olması sayesinde bölgede barış, güven mutlaka sağlanacaktır ve herkes güven içerisinde yaşayacaktır. Kimileri ‘Neden Türk ordusu Kıbrıs’tadır veya neden Türk ordusu Afrin’dedir’ diye soruyor. Biz de soruyoruz, neden Fransız askeri buradadır? Neden ABD askerleri buradadır? Neden İngiliz askerleri bu bölgede faaliyet gösteriyor? Neden Rus askerleri bu bölgede faaliyet gösterir? Bu topraklarda bu coğrafyada Türkiye asırlarca vardı. Türk milleti asırlarca bu topraklardadır. Kıbrıs’ta da aynı durum var ki asırlarca Türk milletinin varlığı vardı. Dolayısıyla ‘Türk ordusu neden Kıbrıs’ta vardır, Türk ordusu işgalcidir’ şeklindeki ifadeleri asla kabul etmiyoruz. Türk ordusu ve Türkiye Kıbrıs’ta ev sahibidir. Bizim koruyucumuzdur, güvenliğimizdir, geleceğimizdir. Türk ordusu ne Kıbrıs’ta işgalcidir ne de Afrin’de işgalcidir ne de Kuzey Irak’ta işgalcidir. Türk ordusu bu bölgenin güvencesidir. Türkiye güçlü oldukça biz de geleceğe güven içerisinde bakacağız.”

Töre ve heyet daha sonra Valilik bahçesinde bulunan Tayfur Sökmen Anıtı’na çelenk sundu ve ardından zeytin fidanı dikimi yaptı.

Dikim sırasında KKTC’nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarından getirilen toprak da fidanların zeminine döküldü.