Gazimağusa Belediyesi ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında bugün iş birliği protokolü imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nde yer alan imza töreninde protokole, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre protokol, “Gazimağusa Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitimlerin DAÜ tarafından sağlanması, iş yerlerinde çalışanların eğitimi ile kapasite artırılmasının sağlanması, belediyecilik sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman ihtiyacının giderilmesi, Gazimağusa Belediyesi’nin yapacağı her türlü sosyal ve kültürel etkinliklere destek verilmesi ve tarafların karşılıklı ilgi alanlarına giren ve ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını” kapsıyor.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ ile Belediye arasında sürekli bir iş birliğinin var olduğunu ancak yapılan iş birliği protokolüyle ortak çalışmaların yazılı olarak ortaya konduğunu kaydetti. Arter, bu iş birliğinin hem Gazimağusa kenti için hem de ülke için büyük fayda sağlayacağına olan inancını belirtti.

Arter belediyenin ihtiyaç duyduğu hizmet için eğitimlerin DAÜ tarafından sağlanması başta olmak üzere birçok konuyu içeren protokole katkı koyan DAÜ Rektörü Prof. Dr Necdet Osam’a teşekkürlerini sundu.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr Necdet Osam da konuşmasında, iş birliği protokolüne imza koymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Arter’in, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı olarak hizmet vermiş olmasından dolayı yakın temas ve iyi ilişkilerinin yanında, toplumsal nitelikli projelere birlikte imza atmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Osam, belediye ile bugüne kadar birçok projeyi yazılı olmadan iyi niyet içerisinde birlikte yürüttüklerini, bundan sonra da toplumsal duyarlılıklara da önem vererek bu iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

“DAÜ bir dünya üniversitesidir” diyen Osam, üniversitenin çalışmaları çerçevesinde topluma ve toplumun sahip olduğu kurumlara verebileceği hizmetin daha uç noktalara ulaştığını vurguladı.