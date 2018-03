KTOEÖS: Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklüyorlar

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kuzey Kıbrıs’ta yeni düzen yaratma çabasında olanların, Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklemekte olduğunu savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, nüfus, çevre alanındaki paketlerle yıllardır yapılan dayatmalar ve bunlara boyun eğen hükümetler tarafından uygulanan politikalarla Kuzey Kıbrıs’ın her geçen gün daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Eylem, “topluma, hastalıklı muamelesi yapılarak hedeflenen dönüştürme çalışmaları, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi baskılar her türlü yozlaşmayı, yabancılaşmayı, şiddeti, mafya ilişkilerini normalleştiren bir duruma dönüştü” ifadelerini kullandı.

Eylem, “Bilinmeyen bir örgütlemeyle, kaynağı, finansmanı bilinmeyen, Eğitim Bakanlığına çok yabancı tarikatların, vakıfların, elçiliğin okulu durumuna sokulan Hala Sultan İlahiyat Koleji’yle amaçlanan demokrasi dışında bir rejim yaratma sevdası mı? Ne yapılmaya çalışılmaktadır?” sorusunu yöneltti.

Eylem, okul üzerinden yapılan örgütlenmenin, sadece İlahiyat Koleji ile sınırlı olmadığını iddia ederek, “ Kaynağı bilinmeyen bütçelerle ev ziyaretleri yapıp ailelere ulaşan, kamplar, etkinlikler, kurslar düzenleyen, paketler dağıtan onlarca vakıf, dernek ve kişiler topluma bir şeyleri empoze etmek için her alanda ideolojik, sistematik, gizli propaganda yapmaktadır” iddiasında bulundu.

Açıklamasında bazı sorular yönelten Eylem, yarın geç kalmamak için çağdaş, laik, bilimsel, birbirini ötekileştirmeyen, Anayasa ve eğitim yasasına bağlı gençler yetiştirilmesi, her alanda sürdürülen dönüştürme çalışmalarına dur diyecek gerekli tüm tedbir ve önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini kaydetti.