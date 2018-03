Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro’nun “TheShape of Water” filmi, 90. Oscar ödülleri gecesinde “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” dahil 4 dalda ödüle layık görüldü.

Hollywood’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 90. Oscar Ödül Töreni’ni komedyen Jimmy Kimmel sundu.

Geçen yılki törende “En İyi Film” ödülü verilirken yaşanan karışıklığa atıfta bulunan Kimmel, töreni “Bu sene adınızı kazanan olarak duyarsanız hemen ayağa kalkmayın. Acele etmeyin.” diyerek açtı.

Kimmel, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan yapımcı HarveyWeinstein hakkında da “Dünyaya karşı sorumlu olmalıyız.” ifadesini kullandı ve çok sayıda ünlünün adının geçtiği cinsel taciz olaylarına karşı başlatılan “Time’sUp” ve “MeToo” kampanyalarına dikkati çekti.

90 yıl önce düzenlenen ilk Oscar ödül töreninin 15 dakika sürdüğüne işaret eden Kimmel, 90. Oscar ödül töreninde en kısa konuşmayı yapan kazanan kişinin jet-ski ile ödüllendirileceğini söyledi.

Oscar ödüllerinin 90. yılını kutlaması dolayısıyla tören sırasında kült kabul edilen Hollywood yapıtlarının yer aldığı kısa bir film gösterildi.

Gecenin ilk ödülü “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, kariyerinde ilk kez Oscar’a aday gösterilen ve “Three BillboardsOutsideEbbing, Missouri” filminde rol alan Sam Rockwell’e gitti.

“En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü “I, Tonya” filmindeki performansıyla AllisonJanney kazandı.

“THE SHAPE OF WATER” 4 ÖDÜL ALDI

13 dalda Oscar’a aday gösterilen “TheShape of Water”, “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” dahil 4 dalda ödüle layık görüldü. Film, “En İyi Özgün Müzik” ile “En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu” ödüllerini de aldı.

Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, daha önce 4 kez aday gösterildiği “En İyi Yönetmen” ödülünü “TheShape of Water” filmiyle kariyerinde ilk kez kucakladı.

Del Toro, konuşmasında kendisinin de bir göçmen olduğunun altını çizerek insanlar arasındaki ayrımcılığın sona ermesi çağrısında bulundu.

“DarkestHour” filminde İkinci Dünya Savaşı başlarında dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill’i canlandıran GaryOldman “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

“En İyi Kadın Oyuncu” ödülü, “Three BillboardsOutsideEbbing, Missouri” filmindeki performansıyla FrancesMcDormand’a verildi.

McDormand, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Dolby Tiyatrosu’ndaki bütün kadın adaylardan ayağa kalkmalarını rica ederek “Hepimizin anlatacak hikayesi ve finanse edilmesi gereken projeleri var.” dedi.

Del Toro, Oldman ve McDormand, Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen ve ocak ayında verilen 75. Golden Globe (Altın Küre) töreninde de aynı ödüllere layık görülmüştü.

JORDAN PEELE TARİH YAZDI

“En İyi Özgün Senaryo” ödülünü kazanan Jordan Peele, Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ilk siyahi Amerikalı oldu.

“GetOut” filmiyle “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” dallarında aday gösterilen Peele, Oscar tarihinde söz konusu 3 dalda aynı anda aday gösterilen üçüncü kişi oldu.

“DUNKİRK” 3 ÖDÜL ALDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız askerlerinin Fransa’nın kuzeyindeki Dunkirk kasabasından tahliye edilerek Manş Denizi’ni aşması ve İngiltere kıyılarına ulaşmasını anlatan “Dunkirk” filmi 3 Oscar aldı.

Toplam 8 dalda Oscar’a aday gösterilen film, “En İyi Kurgu”, “En İyi Ses Kurgusu” ve “En İyi Ses Miksajı” ödüllerini kazandı.

ABD Ulusal Basketbol Ligi’nin (NBA) efsanevi oyuncularından, 2016’da emekliliğe ayrılan KobeBryant’ın yazdığı “DearBasketball”, “En İyi Kısa Animasyon” ödülüne layık görüldü.

90. Oscar töreninde ödüle layık görülenler şöyle:

En İyi Film: “TheShape of Water”

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (TheShape of Water)

En İyi Erkek Oyuncu: GaryOldman (DarkestHour)

En İyi Kadın Oyuncu: FrancesMcDormand (Three BillboardsOutsideEbbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three BillboardsOutsideEbbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: AllisonJanney (I, Tonya)

En İyi Özgün Senaryo: Jordan Peele (GetOut)

En İyi Uyarlama Senaryo: James Ivory (Call Me ByYour Name)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Roger A. Deakins (BladeRunner 2049)

En İyi Özgün Müzik: AlexandreDesplat (TheShape of Water)

En İyi Özgün Şarkı: “Remember Me” (Coco)

En İyi Makyaj: “DarkestHour”

En İyi Kostüm Tasarımı: “PhantomThread”

Yabancı Dilde En İyi Film: “A FantasticWoman” (Şili)

En İyi Görsel Efekt: “BladeRunner 2049”

En İyi Kurgu: “Dunkirk”

En İyi Ses Kurgusu: “Dunkirk”

En İyi Ses Miksajı: “Dunkirk”

En İyi Belgesel: “Icarus”

En İyi Kısa Belgesel: “Heaven is a Traffic Jam on the 405”

En İyi Animasyon Filmi: “Coco”

En İyi Kısa Animasyon: “DearBasketball”

En İyi Kısa Film: “TheSilent Child”

En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu: “TheShape of Water”