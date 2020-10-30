Sanat

TUFAD’dan“Köyden İndim Şehere” etkinliği

30 Ekim 2020





Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD)  ‘Danslarımız, müziğimiz ve kıyafetlerimiz kimliğimizdir’ sloganıyla  başlattığı etkinliklerine bir yenisini ekliyor

TUFAD  1 Kasım’da , Lefke Hanı’nda “Köyden İndim Şehere” etkinliği gerçekleştirecek.

Kıbrıs kültürünü, Kıbrıs müziklerini, Kıbrıs halk danslarını ve Kıbrıs lezzetlerini geleneksel olarak halkla buluşturan etkinliğe, pandemi nedeniyle sadece dernek aktivistleri katılabilecek.

Etkinlik,  14.30 – 17.00 saatleri arasında yer alacak

 







Etiketler
30 Ekim 2020

Başa dön tuşu