Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım Pazar günü başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), kış tarifesinin 1 Kasım Pazar günü başlayacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım – 31 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak kış tarifesinde periyodlar şöyle:

“Yoğun olmayan saatler haftaiçi 22.00-07.00 : 0,6508 TL /kWs, normal saatler 07.00-17.00 : 0,9873 TL/kWs, yoğun saatler 17.00-22.00 : 1,2908 TL / kWs.

Hafta sonları ve tatillerde, yoğun olmayan saatler 24.00-07.00 : 0,6308 TL / kWs, normal saatler 22.00-24.00 ve 07.00-17.00 : 0,9873 TL / kWs, yoğun saatler 17.00-22.00 : 1,2708 TL / kWs.”