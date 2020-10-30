Gürsel KARAGÖZLÜ

Yedidalga İlkokulunda, “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Okul Müdürü Cemal Çamlıca, Öğretmenler, Okul çalışanları ve dönüşümlü eğitim gören öğrenciler katıldı. Öğrenciler, “ Pembe Gün” etkinliği kapsamında ellerinde meme kanserine dikkat çeken minikler “ Anne kontrollerini yaptır” “ Biz farkındayız, ya siz?”, “ Geç Kalma Sağlıklı Kal ”, “ Annemi Seviyorum” , “ Korkma, Bilinçlen, Farkına Var! Unutma Erken Teşhis Hayat Kurtarır”, yazılı pankartları tuttular. Etkinlikte, pembe balonlar tutarak Pembe giysiler giydiler. Etkinlik sonunda tüm katılanlar farkındalık işaretini çizerek etkinlik son buldu.

Okul Müdürü Cemal Çamlıca, yaptığı açıklamada “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle okulda etkinlik düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin düzenlemesindeki amacın Öğrencilerin Meme kanserine karşı bilinçlendirilmeleri ve farkında olmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Çamlıca, tüm katkı koyanlara teşekkür etti.