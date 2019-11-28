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Trump’tan ilginç paylaşım: Donald Balboa

28 Kasım 2019

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rocky Balboa’nın ünlü pozuna photoshopla kendi yüzünün eklendiği bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf altına yapılan yorumlarda Trump’ın bu paylaşımla azil sürecine meydan okuduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın son tweeti dodyal medyanın gündeminde. ABD Başkanı Trump, ünlü oyuncu Sylvester Stallone’nin canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin efsane pozuna photoshopla kendi yüzünün eklendiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Trump’ın tweeti kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

Tweetin altına yazılan yorumlarda, Trump’ın bu paylaşımla azil sürecine meydan okuduğu belirtiliyor.



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