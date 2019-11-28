Acilen çözüme kavuşturulmalı

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için bazı sivil toplum örgütleri Metehan Sınır Kapısı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı

YETKİLER KAYITSIZ: İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü Türk lirasının değer kaybının ardından, tüm olumsuz baskı ve propagandalara rağmen Güney’deki vatandaşların, alış veriş için Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiğini söyledi. Başkan Mamülcü, önceden de hükümetlere konuyu aktardıklarını ifade ederek, yetkililerin konuya kayıtsız kaldığını ileri sürdü

Melin DOBRAN

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için İŞAD, KTEZO, MÜSİAD, RESBİR, GALBİR ve BENBİR, dün Metehan sınır kapısında basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, işkence halinde olan durumun acilen çözüme ulaştırılması ifade edilerek, toplumları kaynaştırmanın en güzel yolunun ticaret olduğu belirtildi.

“Hükümet kayıtsız kaldı”

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü yaptığı açıklamada, Türk lirasının değer kaybının ardından, tüm olumsuz baskı ve propagandalara rağmen Güney’deki vatandaşların, alış veriş için Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiğini söyledi. Mamülcü, daha önceden de hükümet edenlere verdikleri bildiri karşısında yeterli ve olumlu bir gelişme alamadıklarını ifade etti. Mamülcü, İŞAD olarak yaptıkları eyleme de kayıtsız kalındığını ekledi.

“Ekonomi daha da kötü olacak”

“Ortak aklın yer aldığı hükümleri bile yerine getiremeyen hükümet edenler, etkisiz ve duyarsız kaldıkları bu durum aslında, tüm ülkenin bütçesini dizayn eden bir akıştır” diyen Mamülcü, duyarsızlığın bu akışın azalmasına neden olduğunu söyledi. Mamülcü, bu gidişle ülke ekonomisinin daha da kötü duruma düşeceği gerçeğini tekrardan hatırlatmak istediklerini dile getirdi.

“Yeterli personel yok”

Başkan Mamülcü, sınır geçişlerinde yaşanan sorunları yerinde tespit amacıyla yaptıkları incelemeler ve gözlemleri şöyle aktardı, “Sınır kapılarında yeterli personel yoktur. Özellikle en yoğun olan Metehan sınır kapısında görev yapan personel 12-24 esaslı çalışmaktadır. Yoğun vakitlerde kişisel ihtiyaçlarına zaman bile bulamamaktadır. Yolun şerit sayısı az. Yaptığımız tespitlerde ortalama 50 saniye süren kayıt işlemine rağmen, fiziki koşullar geçişleri yavaşlatmaktadır. Güneyden gelen araçların sigortalanması, seyir şeridinde yapılmaktadır. İşlemlerde kayıt uzun sürdüğünden tıkanıklık artmaktadır.”

“Geçiş yolları iki katına çıkarılmalı”

Mamülcü, öneri ve tekliflerini ise şu şekilde sıraladı, “Hızla personel artırılmalı ve vardiya süreleri kısaltılmalıdır. Geçiş yolları iki katına çıkarılmalı ve alt yapı süratle tamamlanmalıdır.

Özellikle Kaymaklı ya da Çağlayan bölgesinde araç geçişine uygun yeni kapı veya kapılar açılmalıdır. Beyarmudu ve Gazimağusa’da yeni kapıların açılması ve mevcutların rehabilite edilmesi gerekmektedir. Hızlı geçişi sağlamak amacıyla tüm Güney ve Kuzey halkını kapsayacak BM gözetiminde fast track kartı oluşturularak kart okutma yöntemi ile hızlı geçişler sağlanmalıdır. Muhaceret kayıtlarında askerlik ve konaklama ile ilgili konularda yasal kolaylaştırmalar acilen gerçekleştirilmelidir.”