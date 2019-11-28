AsyaDünya

Irak’ta İran konsolosluk binası ateşe verildi

28 Kasım 2019

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde hükümet karşıtı göstericiler, ülkedeki İran etkisini protesto etmek amacıyla İran konsolosluk binasını ateşe verdi. Bina alevler içerisinde yanarken, göstericiler “İran, Irak’tan defol!” sloganları attı. Konsolosluk çalışanlarının, bina protestocular tarafından basılmadan kısa süre önce kaçmayı başardığı belirtildi.

Yaklaşık üç hafta önce Kerbela’daki İran konsolosluk binası da Iraklı protestocuların saldırısına uğramıştı. Irak’ta iki aydır devam eden sokak gösterilerinde şu ana kadar en az 344 kişi hayatını kaybetti.

Gösterilere katılan protestocular yolsuzlukların sonlandırılmasını, daha fazla istihdam ve daha iyi kamu hizmetleri talep ediyor.

Gösteriler daha çok ülkenin güney bölgelerinde ve başkent Irak’ta yoğunlaşmış durumda.

Protestocular Irak hükümetinin Tahran’ın etkisi altında olduğunu da söylüyor ve İran’ın ülkenin iç işlerinden elini çekmesi gerektiğini savunuyor.



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