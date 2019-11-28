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Arnavutluk’ta ölü sayısı 39’a yükseldi

28 Kasım 2019

Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi, 600’den fazla kişi ise yaralandı. Depremde çöken bir otelde 20 Türk vatandaşı kalıyordu. Türk vatandaşları depremden sağ kurtuldu ve Türkiye’ye getirildi. Türkiye arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye uçak gönderdi.

Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti, 600’den fazla kişi de yaralandı.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç’ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.



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