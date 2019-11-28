Elektrik grevine yasaklama

El-Sen, hükümetin vardıkları uzlaşı çerçevesinde enerji konusunda atması gereken adımları atmadığı gerekçesiyle, askıya aldığı süresiz grevi dün sabah uygulamaya koydu. Bakanlar Kurulu akşam saatlerinde toplanarak grevi 60 gün süreyle yasakladı

“İMZANIN ARKASINDA DURMADILAR”: El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u attığı imzanın arkasında durmamakla suçladı. Özkıraç, hükümetle sendika arasında yapılan protokolde kendi imzalarının arkasında durduklarını söyledi. Başkan Özkıraç, yetkililerden de aynı davranışı beklediğini belirterek, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daha büyük eylem olacağını vurguladı

Melin DOBRAN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), enerji konusunda hükümetin hiçbir adım atmadığı gerekçesiyle, askıya aldığı süresiz grevi dün yeniden uygulamaya koydu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önünde basına açıklama yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, El-Sen’in 650 çalışanı ile yüzde 100 direnişe başladığını söyledi. Özkıraç, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde “45 yıldır görülmeyen eylemler olacak” dedi

“Dilenerek bir şey istemedik”

Hükümetle sendika arasında yapılan protokolde kendi imzalarının arkasında durduklarını ifade eden Başkan Özkıraç, yetkililerden de aynı davranışı beklediklerini söyledi. Özkıraç, talepleri doğrultusunda hükümete 45 günlük süre verdiklerini hatırlatarak, aradan 80 gün geçtiğini belirtti. Özkıraç, “Taleplerimiz içerisinde en az 60 mega watt’lık da bir jeneratör yatırımı vardı. Hiçbir kesimden yönetimden dilenerek bir şey istemedik” dedi.

“İmzamızın arkasındayız”

Özkıraç sendikanın, sağlıklı ucuz bir enerji için, çalışanların hiçbir talebi olmadan sadece gelecek yıllarda toplumun, daha düzgün bir coğrafyada yaşaması için grev kararı aldıklarını söyledi. Özkıraç, “Protokol, sözleşme, imza vs. ret ediyoruz. Onlar makam ve koltuk derdinde. Biz imzamızın arkasındayız. Biraz insanlıkları varsa en geç cumaya kadar, sorunu çözerler. Aksi halde 45 yıldır görülmeyen eylemler olacak” ifadelerini kullandı.

“Yöneticiler mi suçlu çalışan mı?”

Grevde konuşan Tük-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise başbakanın önünde, enerji bakanı ile El-Sen arasında bir protokol imzalandığını hatırlattı. Bıçaklı, “Devlet adına imzayı atan ekonomi ve enerji bakanı Hasan Taçoy, bu evrakı imzaladı. Birinci maddede enerjiye ihtiyaç var, yatırım yapılması lazım. Daha sağlıklı ve ucuz enerji vermek için 45 gün içerisinde 60 mega wattlık santral ihalesine çıkacağını söyledi. 80 gün geçti. Bu durumda söylediğini yapmayan yöneticiler mi, suçludur yoksa çalışan mı” dedi.