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Trump, Türkiye’ye daha fazla F-35 satmıyor

16 Temmuz 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye 100’den fazla savaş uçağı sipariş etti, ancak Rusya’dan S-400 aldığı için daha fazla satın alamayacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye 100’den fazla savaş uçağı sipariş etti, ancak Rusya’dan S-400 aldığı için daha fazla satın alamayacak” dedi ve “Türkiye konusu çok karmaşık, onlarla görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Türkiye, Patriot füzeleri almak istedi ancak ABD bunu satmadı. Bu durum adil değil” dedi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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